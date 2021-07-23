Моряки прибыли в Украину к пункту пропуска "Морской порт Южный". Там и предъявили паспорта, которые выдала Россия.

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Моряки с паспортами России из Крыма

Все 12 мужчин прибыли в Украину в составе экипажа судна под флагом Либерии. Впрочем, они показали российские паспорта. Получили их моряки после оккупации Крыма на полуострове. Украина не признает эти паспорта, которые Россия выдала незаконно.



Паспорт одного из моряков, который ему выдали в Крыму / Фото ГНСУ

Поэтому моряков не только не пустили в Украину, но и запретили въезд на три года.

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