Моряки прибыли в Украину к пункту пропуска "Морской порт Южный". Там и предъявили паспорта, которые выдала Россия.

Резонансное дело Помагал России во время оккупации Крыма: экс-помощнику командира сообщили о подозрении

Моряки с паспортами России из Крыма

Все 12 мужчин прибыли в Украину в составе экипажа судна под флагом Либерии. Впрочем, они показали российские паспорта. Получили их моряки после оккупации Крыма на полуострове. Украина не признает эти паспорта, которые Россия выдала незаконно.

паспорт з криму
Паспорт одного из моряков, который ему выдали в Крыму / Фото ГНСУ

Поэтому моряков не только не пустили в Украину, но и запретили въезд на три года.

Российские паспорта из Крыма не признают: главное

  • Любые органы, должностные и служебные лица на временно оккупированной территории являются незаконными.
  • Их создала Россия, украв часть территорий Украины. Любые акты – решения, документы, выданные такими органами, являются недействительными.
  • Евросоюз, США и другие страны, которые не признают Крым территорией России, заявили, что не будут пускать жителей полуострова, которые получили российский загранпаспорт.
  • Жители оккупированного полуострова могут въехать в эти страны исключительно по заграничному украинскому паспорту.