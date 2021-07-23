Моряки прибули в Україну до пункту пропуску "Морський порт Південний". Там і пред'явили паспорти, які видала Росія.

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Моряки з паспортами Росії з Криму

Усі 12 чоловіків прибули в Україну у складі екіпажу судна під прапором Ліберії. Втім, вони показали російські паспорти. Отримали їх моряки після окупації Криму на півострові. Україна не визнає ці паспорти, які Росія видала незаконно.



Паспорт одного з моряків, який йому видали у Криму / Фото ДПСУ

Відтак моряків не лише не пустили в Україну, а і заборонили в'їзд на три роки.

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