Моряки прибули в Україну до пункту пропуску "Морський порт Південний". Там і пред'явили паспорти, які видала Росія.

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Моряки з паспортами Росії з Криму

Усі 12 чоловіків прибули в Україну у складі екіпажу судна під прапором Ліберії. Втім, вони показали російські паспорти. Отримали їх моряки після окупації Криму на півострові. Україна не визнає ці паспорти, які Росія видала незаконно.

паспорт з криму
Паспорт одного з моряків, який йому видали у Криму / Фото ДПСУ

Відтак моряків не лише не пустили в Україну, а і заборонили в'їзд на три роки.

Російські паспорти з Криму не визнають: головне

  • Будь-які органи, посадові та службові особи на тимчасово окупованій території є незаконними.
  • Їх створила Росія, вкравши частину територій України. Будь-які акти – рішення, документи, які видані такими органами, є недійсними.
  • Євросоюз, США та інші країни, які не визнають Крим територією Росії, заявили, що не пускатимуть жителів півострова, які отримали російський закордонний паспорт.
  • Жителі окупованого півострова можуть в'їхати в ці країни виключно за закордонним українським паспортом.