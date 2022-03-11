1200 мешков с песком: одесситы пытаются оградить памятник Дюку от обстрелов – фото

Коммунальщики обложили мешками с песком памятник Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в Одессе. Для этого понадобилось 1,2 тысячи мешков.

Так одесситы пытаются оградить от возможных разрушений один из самых известных символов Одессы.

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Для работы были привлечены коммунальщики, а также департамент транспорта городского совета.

"В настоящее время памятник стал символом решимости одесситов и воинов ВСУ отстоять город. Это отметил и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который на днях находился в городе и встречался с военными", – написали в Минобороны.

Смотрите как памятник Дюку обложили мешками в Одессе:

Добавим, что памятник Дюку – генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в 1828 году. Это – визитная карточка Одессы, памятник архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.

К слову, одесский городской голова Геннадий Труханов считает, что россияне передумали нападать на Одессу с моря. Вместо этого они планируют сначала окружить город силами из Николаева и Приднестровья.