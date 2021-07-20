1200 военных из разных стран: в Украине впервые стартовали военные учения "Три меча – 2021"

На Львовщине 19 июля начались масштабные военные учения с участием военных из Украины, Литвы, Польши и США. Эти учения имеют исключительно оборонительный характер.

Украина впервые принимает участие в этих учениях и, соответственно, впервые их проводит. Они направлены на углубление и улучшение партнерства и военного сотрудничества между странами Люблинского треугольника: Украины, Литвы и Польши.

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Масштабы "Трех мечей – 2021"

Нынешние учения "Три меча – 2021" проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, более известный как Яворивский полигон.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих. Это военные из литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского и из США, бойцы подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Также задействовано более 200 боевых машин.



Открытие "Трех мечей – 2021" / фото Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного

Какие навыки будут улучшать военные

Учения "Три меча – 2021" имеют оборонительный характер.

Во время занятий военнослужащие проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия и будут осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. На учебных участках полигона также будет задействована бронетехника.

Учебные полигоны охраняют подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Продлятся "Три меча – 2021" до 30 июля 2021 года.



Военные учения "Три меча – 2021" / фото Национальной академии сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного