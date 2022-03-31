30 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины еще 122 защитников Украины. 23 отмечены – посмертно.

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Свои награды военные получили "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Среди наград – ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медали "За военную службу" и "Защитнику Отчизны". Последнюю всем вручили посмертно.

"Вечная память всем, кто погиб за Украину! Вечная слава всем нашим Героям", – заявил Владимир Зеленский.

Важно! С полным списком награжденных 30 марта можно ознакомиться на сайте Офиса Президента по ссылке.