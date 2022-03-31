30 березня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України ще 122 захисників України. 23 відзначені – посмертно.

До теми Найкращий шлях це зробити – відправитись на поле бою, – Зеленський про тих, хто повчає ЗСУ

Свої нагороди військові отримали "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Серед нагород – ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького, медалі "За військову службу" та "Захиснику Вітчизни". Останню всім вручили посмертно.

"Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава усім нашим Героям", – заявив Володимир Зеленський.

Важливо! З повним списком нагороджених 30 березня можна ознайомитися на сайті Офісу Президента за посиланням.