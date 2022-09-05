В состав 127 полка входят принудительно мобилизованные мужчины из квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщили в Институте изучения войны в отчете 4 сентября.

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Военные из квазиреспублики отказываются воевать

Военнослужащие 127 полка Донецкой народной республики (ДНР) 1 армейского корпуса отказались воевать, ссылаясь на отсутствие средств, в том числе воды,

– говорится в сообщении.

127-м полком занимаются представители российской контрразведки, его судьба неизвестна. Полк образовали в начале апреля из принудительно мобилизованных в Донецкой и Луганской областях вместе с четырьмя другими полками "ДНР": 103-м, 109-м, 113-м и 125-м.

По мнению американского Института, россия силой мобилизует неопытных мужчин. Им не хватает силы воли, поэтому со временем они отказываются воевать.

По всей вероятности, российские войска укрепляют свои позиции на передовой неопытными и насильственно мобилизованными элементами, которым не хватает воли к борьбе,

– пишет Институт изучения войны.

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