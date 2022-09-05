До складу 127 полку входять примусово мобілізовані чоловіки з квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті 4 вересня.

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Військові з квазіреспубліки відмовляються воювати

Військовослужбовці 127 полку Донецької народної республіки (ДНР) 1 армійського корпусу відмовилися воювати, посилаючись на відсутність засобів, зокрема води,

– мовиться в повідомленні.

127-м полком займаються представники російської контррозвідки, його доля невідома. Полк утворили на початку квітня з примусово мобілізованих у Донецькій і Луганській областях разом із чотирма іншими полками "ДНР": 103-м, 109-м, 113-м і 125-м.

На думку американського Інституту, росія силою мобілізує недосвідчених чоловіків. Їм бракує сили волі, тому згодом вони відмовляються воювати.

Цілком ймовірно, що російські війська зміцнюють свої позиції на передовій недосвідченими та насильно мобілізованими елементами, яким бракує волі до боротьби,

– пише Інститут вивчення війни.

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