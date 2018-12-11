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      Снегопады, метели и волны до 5 метров: в каких областях ждать непогоду

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      12 декабря и 13 декабря 2018 снег, метели и волны до 5 метров в Украине
      В Украину 12 и 13 декабря 2018 идет непогода и снегопады - прогноз погоды / Фото из открытых источников

      В Украину 12 и 13 декабря придет сильная непогода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и дожди почти во всех областях. Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей ожидаются сильные порывы ветра и шторм.

      Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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      Синоптики отмечают, что 12 декабря в центральных, северных областях, и на Николаевщине и Херсонщине ожидается сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололедица. Кроме того, во всех регионах, кроме Запада, будут порывы ветра до 15-20 метров за секунду.

      Спасатели ожидают метели и штормовое предупреждение в Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях. В то же время, еще в шести прогнозируют сильные ливни – Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская.

      Прирост снежного покрова 12-20 сантиметров. Вечером 11 декабря и ночью 12 декабря по северной половине акватории Черного моря и на Азовском море порывы ветра 25-28 метров в секунду; высота волн на Черном море 3-5 метров, на Азовском море 1,3-1,5 метра, в открытой части моря 1,5-2 метра,
      – говорится в сообщении.

      via GIPHY

      Министр регионального развития Геннадий Зубко призвал ответственные службы приложить усилия для предотвращения транспортному коллапсу.

      "Особенно обращаю внимание на области, где введен правовой режим военного положения. В этих регионах уже в усиленном режиме дежурят, управляются и координируются все службы. Но, приоритетным вопросом остается – обеспечение водо- и теплоснабжения, электроснабжения и время восстановления электричества во время штормового предупреждения", – заявил Зубко.

      Укргидрометцентр предупреждает о непогоде

      Какой будет погода в декабре?
      Погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать многодневные похолодания. Украинцам не стоит ждать длительных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря. Настоящая зима придет в Украину после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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