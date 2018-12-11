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      Снігопади, хуртовини і хвилі до 5 метрів: в яких областях чекати негоду

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      12 грудня та 13 грудня 2018 сніг, хуртовини та хвилі до 5 метрів в Україні
      В Україну 12 і 13 грудня 2018 йде негода та снігопади – прогноз погоди / Фото з відкритих джерел

      В Україну 12 і 13 грудня прийде сильна негода. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та дощі майже в усіх областях. Окрім того, в акваторії Чорного та Азовського морів очікуються сильні пориви вітру та шторм.

      Про це повідомляє Український гідрометцентр.

      Читайте також: Прогноз погоди на 12 грудня: сніг з дощами охоплять більшу частину України

      Синоптики зазначають, що 12 грудня у центральних, північних областях, і на Миколаївщині та Херсонщині очікується сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах ожеледиця. Окрім того, у всіх регіонах, окрім Заходу, будуть пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

      Рятувальники очікують хуртовини та штормове попередження у Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській областях. Водночас, ще у шести прогнозують сильні зливи – Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська.

      Приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів. Ввечері 11 грудня та вночі 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря та на Азовському морі пориви вітру 25-28 метрів за секунду; висота хвиль на Чорному морі 3-5 метрів, на Азовському морі 1,3-1,5 метра, у відкритій частині моря 1,5-2 метри,
      – йдеться у повідомленні.

      via GIPHY

      Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко закликав відповідальні служби докласти зусиль для запобігання транспортному колапсу. 

      "Особливо звертаю увагу на області, де введений правовий режим воєнного стану. В цих регіонах вже в посиленому режимі чергують, керуються і координуються всі служби. Але, пріоритетним питанням залишається - забезпечення водо- та теплопостачання, електропостачання та час відновлення електрики під час штормового попередження", – заявив Зубко.


      Укргідрометцентр попереджає про негоду

      Якою буде погода у грудні?Погода у перший місяць зими буде мінливою – в Україну прийде потепління, яке час від часу будуть переривати кількаденні похолодання. Українцям не варто чекати на довготривалі сильні морози та снігопади. Різка зміна погоди та похолодання можливі лише наприкінці грудня. Справжня зима прийде в Україну приблизно після Різдвяних свят – через два тижні після початку 2019 року.

      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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