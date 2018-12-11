Прогноз погоди на 12 грудня: сніг з дощами охоплять більшу частину України
Погода в Україні у середу, 12 грудня, принесе на більшість території дощі та мокрий сніг. Так, сухо та сонячно з проясненнями буде лише на території Західної України.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
"У середу випадатиме сніг, мокрий сніг (перша карта), на півдні та сході переважно з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та нахабна ожеледиця. Тобто складні погодні умови! Не легковажте прогнозом погоди", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
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Середня денна температура повітря в Україні становитиме близько 0 градусів, на Заході -1 градус.
У Києві очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця.
Прогноз погоди на середу, 12 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +1…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1