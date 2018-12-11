Погода в Україні у середу, 12 грудня, принесе на більшість території дощі та мокрий сніг. Так, сухо та сонячно з проясненнями буде лише на території Західної України.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

"У середу випадатиме сніг, мокрий сніг (перша карта), на півдні та сході переважно з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та нахабна ожеледиця. Тобто складні погодні умови! Не легковажте прогнозом погоди", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Середня денна температура повітря в Україні становитиме близько 0 градусів, на Заході -1 градус.

У Києві очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця.

Прогноз погоди на середу, 12 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +1…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди від Укргідрометцентру