16:55
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Прогноз погоди на 12 грудня: сніг з дощами охоплять більшу частину України

      291 Читать новость на русском
      Погода 12 грудня 2018 Україна - прогноз погоди
      Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні у середу, 12 грудня, принесе на більшість території дощі та мокрий сніг. Так, сухо та сонячно з проясненнями буде лише на території Західної України.

      Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

      "У середу випадатиме сніг, мокрий сніг (перша карта), на півдні та сході переважно з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та нахабна ожеледиця. Тобто складні погодні умови! Не легковажте прогнозом погоди", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: В Україні вхурделить: "Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень небезпеки на дорогах

      Середня денна температура повітря в Україні становитиме близько 0 градусів, на Заході -1 градус.

      У Києві очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця.

      Прогноз погоди на середу, 12 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -1…+1

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +1…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      Прогноз погоди Україна 12 грудня середа
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      сьогодні , 16:30 Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      Тетяна Острікова 222
      Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      сьогодні , 16:00 Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      Олександр Бевза 264
      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      сьогодні , 15:00 Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      Ольга Бродська 1155
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 315
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 1501
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Російські ЗМІ запустили черговий "фейк" про Україну
       10 березня 2017 , 14:53
      Наслідки буревію в Україні: 800 знеструмлених населених пунктів, повалені дерева, зірвані дахи
       2 липня 2017 , 18:34
      Головні новини футболу 19 серпня: Карпати вирвали нічию в Десни, Манчестер Юнайтед і Інтер сенсаційно зазнали невдач
       20 серпня , 07:00
      Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
       12 листопада , 12:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук