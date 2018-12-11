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      Прогноз погоды на 12 декабря: снег с дождями охватят большую часть Украины

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      Погода 12 декабря 2018 Украина - прогноз погоды
      Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / Фото из свободных сетей

      Погода в Украине в среду, 12 декабря, принесет на большую часть территории дожди и мокрый снег. Так, сухо и солнечно с прояснениями будет только на территории Западной Украины.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

      "В среду будет выпадать снег, мокрый снег (первая карта), на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и нахальная гололедица. То есть сложные погодные условия! Не пренебрегайте прогнозом погоды", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Украине заметет: "Укравтодор" объявил "желтый" уровень опасности на дорогах

      Средняя дневная температура воздуха в Украине составит около 0 градусов, на Западе -1 градус.

      В Киеве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица.

      Прогноз погоды на среду, 12 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -1...+1

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +1...+2

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      Прогноз погоди Україна 12 грудня середа
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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