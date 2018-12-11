Погода в Украине в среду, 12 декабря, принесет на большую часть территории дожди и мокрый снег. Так, сухо и солнечно с прояснениями будет только на территории Западной Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

"В среду будет выпадать снег, мокрый снег (первая карта), на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и нахальная гололедица. То есть сложные погодные условия! Не пренебрегайте прогнозом погоды", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Средняя дневная температура воздуха в Украине составит около 0 градусов, на Западе -1 градус.

В Киеве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица.

Прогноз погоды на среду, 12 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды от Укргидрометцентра