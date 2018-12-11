Прогноз погоды на 12 декабря: снег с дождями охватят большую часть Украины
Погода в Украине в среду, 12 декабря, принесет на большую часть территории дожди и мокрый снег. Так, сухо и солнечно с прояснениями будет только на территории Западной Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
"В среду будет выпадать снег, мокрый снег (первая карта), на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и нахальная гололедица. То есть сложные погодные условия! Не пренебрегайте прогнозом погоды", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Украине заметет: "Укравтодор" объявил "желтый" уровень опасности на дорогах
Средняя дневная температура воздуха в Украине составит около 0 градусов, на Западе -1 градус.
В Киеве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица.
Прогноз погоды на среду, 12 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1