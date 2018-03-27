12-этажный дом загорелся в России: фото и видео

В столице Чечни Грозном произошел серьезный пожар на крыше 12-этажного жилого дома

Об этом пишут "РИА Новости".

"Горят чердачные помещения жилого дома на Проспекте Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", – отметили в местном МЧС.

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Из дома были эвакуированы более 200 человек. В результате пожара, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал, сгорела только крыша, до квартир огонь не успел добраться. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На место пожара прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

В сети очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Пожар в Грозном – видео

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате.

Количество погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово возросло до 64-х.