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12-типоверховий будинок загорівся у Росії: фото та відео

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12-типоверховий будинок загорівся у Росії
12-типоверховий будинок загорівся у Росії / РИА Новости

У столиці Чечні Грозному сталась серйозна пожежа на даху 12-типоверхового житлового будинку

Про це пишуть "РИА Новости".

"Горять горішні приміщення житлового будинку на Проспекті Кадирова, 42. В даний час до місця пожежі стягнуті шість одиниць техніки і 30 рятувальників", – зазначили у місцевому МНС.

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З будинку було евакуйовано понад 200 осіб. В результаті пожежі, за попередніми даними, ніхто не загинув і не постраждав, згоріли лише дах, до квартир вогонь не встиг добратися. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

На місце пожежі прибув глава Чечні Рамзан Кадиров.

У мережі очевидці опублікували фото та відео з місця надзвичайної події.

Пожежа у Грозному

Пожежа у Грозному – відео

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті.

Кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово зросла до 64-ох.

Теги: Новини Росії Пожежа Чечня
Джерело: 24 Канал
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