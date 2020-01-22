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      12 лет лишения свободы: судью из Крыма осудили за госизмену

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      Судья помогал оккупантам в Крыму / zaxid.net

      Судью Красногвардейского районного суда оккупированного Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Он помогал российским властям во время аннексии Крыма.

      Вину крымского судьи признал Святошинский райсуд Киева, сообщает Офис генпрокурора.

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      В каком преступлении судью признали виновным

      Установили, что судья в марте-ноябре 2014 года помогал властям России оккупировать Крым. Он участвовал в создании незаконных оккупационных органов. А также искусственно уменьшал контроль со стороны украинской власти.

      После прихода оккупантов на полуостров он работал судьей в так называемом "Красногвардейском районном суде Республики Крым Российской Федерации". Суд определил, что судья умышленно нанес вред суверенитету и целостности Украины. Его признали виновным в государственной измене по статье 111 Уголовного кодекса и назначили наказание – 12 лет лишения свободы.

      Каких судей из Крыма признали виновными в госизмене?

      • Впервые судью признали виновной в госизмене в июле 2019 года. Тогда осудили Ирину Рыжову, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым, которая в 2014 году перешла на сторону России. Ее приговорили заочно к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
      • Еще одного судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым признали виновным в госизмене в сентябре 2019 года. С марта 2014 года по 2015 год он способствовал оккупационной власти Российской Федерации. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.
      • В ноябре 2019 года признали виновной судью Севастопольского апелляционного суда Автономной республики Крым. Женщину признали виновной в государственной измене. В 2014 году она помогала оккупантам с аннексией Крыма. За это – 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.​
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминал Судьи Офис генпрокурора Новости Крыма
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