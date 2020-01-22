12 лет лишения свободы: судью из Крыма осудили за госизмену

Судью Красногвардейского районного суда оккупированного Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Он помогал российским властям во время аннексии Крыма.

Вину крымского судьи признал Святошинский райсуд Киева, сообщает Офис генпрокурора.

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В каком преступлении судью признали виновным

Установили, что судья в марте-ноябре 2014 года помогал властям России оккупировать Крым. Он участвовал в создании незаконных оккупационных органов. А также искусственно уменьшал контроль со стороны украинской власти.

После прихода оккупантов на полуостров он работал судьей в так называемом "Красногвардейском районном суде Республики Крым Российской Федерации". Суд определил, что судья умышленно нанес вред суверенитету и целостности Украины. Его признали виновным в государственной измене по статье 111 Уголовного кодекса и назначили наказание – 12 лет лишения свободы.

Каких судей из Крыма признали виновными в госизмене?