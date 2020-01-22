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      12 років позбавлення волі: суддю з Криму засудили за держзраду

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      Суддя допомагав окупантам у Криму / zaxid.net

      Суддю Красногвардійського районного суду окупованого Криму засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду. Він допомагав російській владі під час анексії Криму.

      Провину кримського судді визнав Святошинський райсуд Києва, повідомляє Офіс генпрокурора.

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      У якому злочині суддю визнали винним

      Встановили, що суддя у березні-листопаді 2014 року допомагав владі Росії окуповувати Крим. Він брав участь у створенні незаконних окупаційних органів. А також штучно зменшував контроль з боку української влади.

      Після приходу окупантів на півострів він працював суддею у так званому "Красногвардійському районному суді Республіки Крим Російської Федерації". Суд визначив, що суддя умисно завдав шкоду суверенітету та цілісності України. Його визнали винним у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу і призначили покарання – 12 років позбавлення волі.

      Яких суддів з Криму визнали винними у держзраді?

      • Вперше суддю визнали винною у держзраді у липні 2019 року. Тоді засудили Ірину Рижову, суддю Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, яка у 2014 році перейшла на бік Росії. Її засудили заочно до 12 років в’язниці із конфіскацією майна.
      • Ще одного суддю Апеляційного суду Автономної Республіки Крим визнали винним у держзраді у вересні 2019 року. З березня 2014 року до 2015 рік він сприяв окупаційної влади Російської Федерації. Його засудили до 12 років позбавлення волі.
      • У листопаді 2019 року визнали винною суддю Севастопольського апеляційного суду Автономної республіки Крим. Жінку визнали винною у державній зраді. У 2014 році вона допомагала окупантам з анексією Криму. За це – 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Кримінал Новини політики Новини Криму Офіс генпрокурора Судді
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