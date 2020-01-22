12 років позбавлення волі: суддю з Криму засудили за держзраду

Суддю Красногвардійського районного суду окупованого Криму засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду. Він допомагав російській владі під час анексії Криму.

Провину кримського судді визнав Святошинський райсуд Києва, повідомляє Офіс генпрокурора.

Цікаво також: Правоохоронці викрили завербованого ФСБ шпигуна, який служив у лавах ЗСУ

У якому злочині суддю визнали винним

Встановили, що суддя у березні-листопаді 2014 року допомагав владі Росії окуповувати Крим. Він брав участь у створенні незаконних окупаційних органів. А також штучно зменшував контроль з боку української влади.

Після приходу окупантів на півострів він працював суддею у так званому "Красногвардійському районному суді Республіки Крим Російської Федерації". Суд визначив, що суддя умисно завдав шкоду суверенітету та цілісності України. Його визнали винним у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу і призначили покарання – 12 років позбавлення волі.

Яких суддів з Криму визнали винними у держзраді?