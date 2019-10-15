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      Суддя, яка визнавала майно Міноборони у Криму "власністю Росії", проведе 12 років у в'язниці

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      Через допомогу окупантам в анексії Криму зрадниця України проведе 12 років за ґратами
      Через допомогу окупантам в анексії Криму зрадниця України проведе 12 років за ґратами / pravda.com.ua

      Суддю Севастопольського апеляційного суду Автономної республіки Крим визнали винною у державній зраді. Згідно з рішенням Святошинського райсуду Києва, жінка наступні 12 років проведе в ув'язненні, а все належне їй майно конфіскують.

      Слідство встановило, що у 2014 році зловмисниця допомагала окупантам з анексією Криму та з встановленням окупаційної влади на півострові, повідомляє Генеральна прокуратура України.

      До слова: Шпигував для ФСБ: на Полтавщині засудили зрадника України – що про це відомо

      Обвинувачена брала безпосередню участь у створенні та функціонуванні незаконних російських окупаційних органів у Криму, а також виконувала на його території функції представника окупаційної влади.

      З метою недопущення контролю української влади на території АР Крим своїми умисними діями вона надавала допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності держави.

      Крім того, перебуваючи у складі незаконно створеного "суду" окупантів, вона ухвалювала рішення про визнання майна Міністерства оборони України "власністю" окупаційної влади.

      Найімовірніше, мовиться про суддю Кравченко Вікторію, яка у 2014 була призначена суддею окупацінйого "суду" у Севастополі указом Путіна. Термін її повноважень має закінчитися у наступному році. Жінка навіть внесена до бази "Миротворця".


      Кримська "суддя" Вікторія Кравченко (за трибуною) / фото: Миротворець

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Анексія Криму Новини Криму
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