Соответствующую информацию на брифинга 9 октября сообщил официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. По его словам, в хранилищах ООН в Секторе Газа скрываются более 100 тысяч человек, пишет 24 Канал.

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Что известно о сотрудниках ООН в Секторе Газа

Стефан Дюжаррик подтвердил журналистам, что действительно в секторе Газа находятся 13 тысяч сотрудников организации. Речь идет о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

По его словам, подавляющее большинство из них – палестинцы, живущие в Газе. Это их дом и рабочее место. Еще ориентировочно 300 – это граждане других стран.

Они сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь местному населению,

– заявил представитель ООН.

По его словам, более 137 тысяч человек в секторе Газа уже пришли, чтобы найти защиту в аварийных приютах Организации Объединенных Наций. Они заполнены на 90%.

В ООН опасаются, что гуманитарная ситуация там может ухудшаться.

Что происходит в Секторе Газа