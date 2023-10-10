Соответствующую информацию на брифинга 9 октября сообщил официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. По его словам, в хранилищах ООН в Секторе Газа скрываются более 100 тысяч человек, пишет 24 Канал.
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Что известно о сотрудниках ООН в Секторе Газа
Стефан Дюжаррик подтвердил журналистам, что действительно в секторе Газа находятся 13 тысяч сотрудников организации. Речь идет о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).
По его словам, подавляющее большинство из них – палестинцы, живущие в Газе. Это их дом и рабочее место. Еще ориентировочно 300 – это граждане других стран.
Они сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь местному населению,
– заявил представитель ООН.
По его словам, более 137 тысяч человек в секторе Газа уже пришли, чтобы найти защиту в аварийных приютах Организации Объединенных Наций. Они заполнены на 90%.
В ООН опасаются, что гуманитарная ситуация там может ухудшаться.
Что происходит в Секторе Газа
- После нападения боевиков ХАМАС Израиль начал обстреливать Сектор Газа. Эта территория фактически стала эпицентром боевых действий между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и местными партизанами ХАМАС, выступающими за террористические методы борьбы, и их союзниками.
- Кстати, Газа – это столица частично признанной Палестинской автономии, Сектором называют искусственное образование, где живут палестинцы и палестинские беженцы, сбежавшие из ставших израильскими земель.
- Израиль 7 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. С этого времени ЦАХАЛ атакует эту территорию. Только в ночь на 10 октября ЦАХАЛ ударил там по более чем 200 целям ХАМАС.
- Кроме того, Израиль заблокировал Сектор Газы, заявив, что это военная зона и остановил туда поставки газа, света, топлива и различных товаров. Там остаются заблокированными 150 украинцев.