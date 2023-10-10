Армия обороны Израиля заявляет, что ночью нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа. Впечатлили военные объекты.

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Контроль на границе возобновили

В сообщении говорится, что среди пораженных военных объектов – склад оружия в мечети, квартира, используемая силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, подконтрольная террористической организации.

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Также спикер Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильским военным удалось восстановить контроль над границей Газа после того, как террористы ХАМАС взорвали части пограничного забора.

За последние сутки ни один террорист не проник через забор,

– сказал он.

По его словам, там сейчас происходит разминирование. В то же время, на израильской территории все еще скрывается небольшое количество террористов.

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