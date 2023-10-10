Высокопоставленный чиновник ХАМАС Али Баракех подчеркнул, что пока Иран и Хезболла не участвуют войне ХАМАС против Израиля. Однако они могут присоединиться, если Газу уничтожат израильтяне.
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В ХАМАС о вторжении знало небольшое количество людей
Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, рассказал журналистам в своем офисе в ливанской столице Бейруте, что для большинства представителей палестинской группировки было удивлением начало нападения на Израиль. Он добавил, что никто из центрального командования или политического бюро ХАМАС не находился в Бейруте на прошлой неделе.
Лишь несколько командующих ХАМАС знали о "нулевом часе" (время, когда начинается вооруженная операция – 24 Канал)
– подчеркнул Баракех.
Он также признал, что Иран и ливанская боевая группировка Хезболла помогали ХАМАС в прошлом. Однако подчеркнул, что после войны в Газе 2014 ХАМАС производит собственные ракеты и самостоятельно обучает собственных бойцов.
В настоящее время о присоединении Ирана, поддерживаемого ХАМАС и Хезболлой, по словам члена руководства ХАМАС, не говорится, однако это может произойти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- В секторе Газа ночью 10 октября раздавались мощные взрывы. Корреспонденты с места событий сообщали, что видели "яркие вспышки" и "слышали звук истребителей".
- Впоследствии стало известно, что в результате атаки по Газе 5 человек погибли. Среди них также и журналисты Саид Аль-Тавил и Мохаммад Собх, работавшие на месте конфликта.
- Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он готов к посредничеству между Израилем и боевиками ХАМАС Он также призвал стороны прекратить бомбардировку и преследование гражданских.