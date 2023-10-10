Відповідну інформацію на брифінгу 9 жовтня повідомив офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік. За його словами, у сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч людей, пише 24 Канал.

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Що відомо про співробітників ООН в Секторі Гази

Стефан Дюжаррік підтвердив журналістам, що справді в Секторі Гази перебувають 13 тисяч співробітників організації. Мовиться про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР, UNRWA).

За його словами, переважна більшість з них – палестинці, які живуть у Газі. Це їхній дім та робоче місце. Ще орієнтовно 300 – це громадяни інших країн.

Вони зосереджені на тому, щоб зробити все можливе у рамках своїх повноважень, щоб допомогти місцевому населенню,

– заявив представник ООН.

За його словами, понад 137 тисяч людей у Секторі Гази вже прийшли, щоб знайти захист в аварійних притулках Організації Об'єднаних Націй. Вони заповнені на 90%.

В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.

Що відбувається в Секторі Гази