Відповідну інформацію на брифінгу 9 жовтня повідомив офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік. За його словами, у сховищах ООН в Секторі Гази ховаються понад 100 тисяч людей, пише 24 Канал.
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Що відомо про співробітників ООН в Секторі Гази
Стефан Дюжаррік підтвердив журналістам, що справді в Секторі Гази перебувають 13 тисяч співробітників організації. Мовиться про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР, UNRWA).
За його словами, переважна більшість з них – палестинці, які живуть у Газі. Це їхній дім та робоче місце. Ще орієнтовно 300 – це громадяни інших країн.
Вони зосереджені на тому, щоб зробити все можливе у рамках своїх повноважень, щоб допомогти місцевому населенню,
– заявив представник ООН.
За його словами, понад 137 тисяч людей у Секторі Гази вже прийшли, щоб знайти захист в аварійних притулках Організації Об'єднаних Націй. Вони заповнені на 90%.
В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.
Що відбувається в Секторі Гази
- Після нападу бойовиків ХАМАС Ізраїль почав обстрілювати Сектор Гази. Ця територія фактично стала епіцентром бойових дій між армією оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) та місцевими партизанами ХАМАС, що виступають за терористичні методи боротьби, і їхніми союзниками.
- До речі, Газа – це столиця частково визнаної Палестинської автономії, Сектором називають штучне утворення, де живуть палестинці та палестинські біженці, які втекли із земель, які стали ізраїльськими.
- Ізраїль 7 жовтня закликав мешканців Сектору Гази покинути будинки. З того часу ЦАХАЛ атакує цю територію. Тільки у ніч проти 10 жовтня ЦАХАЛ вдарив там по понад 200 цілях ХАМАС.
- Окрім того, Ізраїль заблокував Сектор Гази, заявивши, що це військова зона, та зупинив туди постачання газу, світла, палива та різних товарів. Там залишаються заблокованими 150 українців.