139 детей погибли в Украине в результате войны России
27 марта 2022 , 08:28Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
С начала войны России против Украины в нашей стране от рук агрессора уже погибли 139 детей. Еще более 200 детей были ранены.
Больше всего детей пострадало в Киевской области
Такую информацию по состоянию на 27 марта сообщили в Офисе генпрокурора. Там заявили, что из-за войны России погибли 139 детей и ранены еще 205.
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Сообщается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 65. Также в Офисе генпрокурора сообщили о количестве пострадавших детей в других областях Украины:
- Харьковская область – 45;
- Донецкая область – 53;
- Черниговская область – 38;
- Николаевская область – 29;
- Луганская область – 25;
- Запорожская область – 19;
- Херсонская область – 21;
- город Киев – 16;
- Житомирская область – 15;
- Сумская область – 14.
Недавно в детском фонде ООН отметили, что 1,8 миллиона детей вывезли из Украины. Еще 2,5 миллиона были вынуждены убегать от войны в более безопасные регионы страны.
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