139 детей погибли в Украине в результате войны России

27 марта 2022 , 08:28
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Источник:

Офис генпрокурора

С начала войны России против Украины в нашей стране от рук агрессора уже погибли 139 детей. Еще более 200 детей были ранены.

Больше всего детей пострадало в Киевской области

Такую информацию по состоянию на 27 марта сообщили в Офисе генпрокурора. Там заявили, что из-за войны России погибли 139 детей и ранены еще 205.

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Сообщается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 65. Также в Офисе генпрокурора сообщили о количестве пострадавших детей в других областях Украины:

  • Харьковская область – 45;
  • Донецкая область – 53;
  • Черниговская область – 38;
  • Николаевская область – 29;
  • Луганская область – 25;
  • Запорожская область – 19;
  • Херсонская область – 21;
  • город Киев – 16;
  • Житомирская область – 15;
  • Сумская область – 14.

Недавно в детском фонде ООН отметили, что 1,8 миллиона детей вывезли из Украины. Еще 2,5 миллиона были вынуждены убегать от войны в более безопасные регионы страны.

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Автор: Михайло Гема