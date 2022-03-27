139 детей погибли в Украине в результате войны России

С начала войны России против Украины в нашей стране от рук агрессора уже погибли 139 детей. Еще более 200 детей были ранены.

Больше всего детей пострадало в Киевской области

Такую информацию по состоянию на 27 марта сообщили в Офисе генпрокурора. Там заявили, что из-за войны России погибли 139 детей и ранены еще 205.

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Сообщается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 65. Также в Офисе генпрокурора сообщили о количестве пострадавших детей в других областях Украины:

Харьковская область – 45;

Донецкая область – 53;

Черниговская область – 38;

Николаевская область – 29;

Луганская область – 25;

Запорожская область – 19;

Херсонская область – 21;

город Киев – 16;

Житомирская область – 15;

Сумская область – 14.

Недавно в детском фонде ООН отметили, что 1,8 миллиона детей вывезли из Украины. Еще 2,5 миллиона были вынуждены убегать от войны в более безопасные регионы страны.

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