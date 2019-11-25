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      13 тысяч человек остались без отопления на Кировоградщине: что об этом известно

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      Спасатели оказывают помощь местным жителям в Светловодске / kr.dsns.gov.ua

      В Кировоградской области в Светловодске из-за прорыва трубопровода почти 13 тысяч жителей остались без отопления.

      24 ноября зафиксировали 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. Об этом сообщили в ГСЧС в Кировоградской области.

      К теме: Холодные батареи зимой: как победить коммунальные службы?

      Произошедшее квалифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

      Без отопления по состоянию на утро 25 ноября оставались 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения. Ликвидируют прорывы 19 единиц техники и 84 человека.

      В городе также установили пункты обогрева:

      – 5 палаток – ул. Конька 27; Павлова, 8; г. Украины, 14; Грушевского, 3; парк Шевченко;

      – 2 КУНГи – ул.г. Украины, 67, 41.

       

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кропивницкого ГСЧС Отопительный сезон
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