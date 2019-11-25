13 тысяч человек остались без отопления на Кировоградщине: что об этом известно
В Кировоградской области в Светловодске из-за прорыва трубопровода почти 13 тысяч жителей остались без отопления.
24 ноября зафиксировали 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. Об этом сообщили в ГСЧС в Кировоградской области.
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Произошедшее квалифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.
Без отопления по состоянию на утро 25 ноября оставались 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения. Ликвидируют прорывы 19 единиц техники и 84 человека.
В городе также установили пункты обогрева:
– 5 палаток – ул. Конька 27; Павлова, 8; г. Украины, 14; Грушевского, 3; парк Шевченко;
– 2 КУНГи – ул.г. Украины, 67, 41.