13 тисяч людей залишилися без опалення на Кіровоградщині: що про це відомо

У Кіровоградській області у Світловодську через прориви трубопроводу майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення.

24 листопада зафіксували 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Про це повідомили у ДСНС в Кіровоградській області. До теми: Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби? Подію кваліфікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. Без опалення станом на ранок 25 листопада залишались 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади. Ліквідовують прориви 19 одиниць техніки та 84 людини. У місті також встановили пункти обігріву: – 5 наметів – вул. Конька 27; Павлова, 8; Г.України, 14; Грушевського, 3; парк Шевченка; – 2 КУНГи – вул. Г.України, 67, 41.