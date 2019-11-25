13 тисяч людей залишилися без опалення на Кіровоградщині: що про це відомо
У Кіровоградській області у Світловодську через прориви трубопроводу майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення.
24 листопада зафіксували 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Про це повідомили у ДСНС в Кіровоградській області.
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Подію кваліфікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.
Без опалення станом на ранок 25 листопада залишались 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади. Ліквідовують прориви 19 одиниць техніки та 84 людини.
У місті також встановили пункти обігріву:
– 5 наметів – вул. Конька 27; Павлова, 8; Г.України, 14; Грушевського, 3; парк Шевченка;
– 2 КУНГи – вул. Г.України, 67, 41.