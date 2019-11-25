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      13 тисяч людей залишилися без опалення на Кіровоградщині: що про це відомо

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      Рятувальники надають допомогу місцевим жителям у Світловодську / kr.dsns.gov.ua

      У Кіровоградській області у Світловодську через прориви трубопроводу майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення.

      24 листопада зафіксували 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. Про це повідомили у ДСНС в Кіровоградській області.

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      Подію кваліфікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

      Без опалення станом на ранок 25 листопада залишались 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади. Ліквідовують прориви 19 одиниць техніки та 84 людини.

      У місті також встановили пункти обігріву: 

      – 5 наметів – вул. Конька 27; Павлова, 8; Г.України, 14; Грушевського, 3; парк Шевченка;

      – 2 КУНГи – вул. Г.України, 67, 41.

       

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Опалювальний сезон ДСНС Новини Кропивницького
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