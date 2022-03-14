Соответствующую информацию утром 14 марта сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека в телеграме. Об этом чиновник сообщила на 19 день войны, которую Россия объявила против Украины.

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В Украине объявили о "зеленых коридорах" на 14 марта

Людмила Денисова рассказала, что гуманитарный конвой будет двигаться на Донетчине и Киевщине:

из Запорожья в Мариуполь Донецкой области : Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь. Обязательно разминирование по маршруту. Колонна с гумгрузом и пустые автобусы со священниками отправятся из Бердянска;

: Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь. Обязательно разминирование по маршруту. Колонна с гумгрузом и пустые автобусы со священниками отправятся из Бердянска; из сел Богдановка и Новая Богдановка Киевской области в направлении города Бровары : Новая Богдановка – Богдановка – Бровары. Автобусы отправятся из Броваров;

: Новая Богдановка – Богдановка – Бровары. Автобусы отправятся из Броваров; из села Победа Киевской области в направлении Киева : Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Надра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев. Автобусы отправятся из Киева;

: Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Надра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев. Автобусы отправятся из Киева; из села Бобрик Киевской области в направлении города Бровары : Бобрик – Богдановка – Бровары. Автобусы отправятся из Броваров;

: Бобрик – Богдановка – Бровары. Автобусы отправятся из Броваров; из города Гостомель (военный городок) Киевской области в город Белогородка : Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитки – Петрушки – Белгородка – Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель;

: Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитки – Петрушки – Белгородка – Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель; из поселков Немишаево и Ворзель Киевской области в город Белогородка : Немишаево – Березово – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Стоянка – Гореничи – Гнатовка – Белгородка. Автобусы отправятся из Белогородки по маршруту: Белогородка, Гнатовка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мрия, Красный Хутор, Михайловка-Рубежовка, Ворзель поворот на санаторий "Украина" улицу Рождественскую, Немишаево ЖД переезд "Рождественский железнодорожный" пункт сбора улица Богдана Хмельницкого, улица Яковенко до перекрестка улицы Центрального пункта сбора;

: Немишаево – Березово – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Стоянка – Гореничи – Гнатовка – Белгородка. Автобусы отправятся из Белогородки по маршруту: Белогородка, Гнатовка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мрия, Красный Хутор, Михайловка-Рубежовка, Ворзель поворот на санаторий "Украина" улицу Рождественскую, Немишаево ЖД переезд "Рождественский железнодорожный" пункт сбора улица Богдана Хмельницкого, улица Яковенко до перекрестка улицы Центрального пункта сбора; из поселка Дмитровка Киевской области в город Белогородка: Дмитровка – Гнатовка – Мила – Петрушки – Белогородка. Автобусы отправятся из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Мила, Гнатовка, Дмитровка.

Также будут работать "зеленые коридоры" на Луганщине:

из города Северодонецк Луганской области в город Славянск Донецкой области : Северодонецк – Лисичанск – Славянск (через Бахмут);

: Северодонецк – Лисичанск – Славянск (через Бахмут); из города Попасная Луганской области в город Славянск : Попасная – Бахмут – Славянск;

: Попасная – Бахмут – Славянск; из поселка Горское Луганской области в город Славянск : Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск;

: Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск; из города Новоайдар Луганской области в город Славянск: Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.

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