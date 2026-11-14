Россияни атакували храм в Хмельницкой области

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Adv

популярные видео

Что известно об атаке

В результате вражеского удара взрывная волна и осколки выбили стекла в религиозном сооружении. Кроме того, повреждения получил внешний фасад здания.

Глава области обратил внимание на преднамеренный террор против мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты в очередной раз демонстрируют свою жестокость, нанося удары по гражданским объектам, в том числе и по религиозным сооружениям– отметил чиновник.

Напомним, что оккупанты систематически терроризируют Хмельницкую область ударными беспилотниками. В частности, 11 ноября Россия провела атаку на энергетику области. Произошел пожар и аварийные отключения.

А 8 ноября войска агрессора на повредили жилой дом в Хмельницком районе, в результате чего пострадали два человека.

Также накануне БПЛА поразил жилую застройку областного центра. Тогда удар выбил окна в многоэтажках и повредил частные дома.