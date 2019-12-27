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      140 человек эвакуировали с колеса обозрения во Франции

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      140 человек эвакуировали с колеса обозрения во Франции / Leprogres

      В городе Роане произошло масштабное отключение электричества. Французские спасатели и полиция эвакуировали около 140 человек с аттракциона.

      "Все огни погасли, мы сначала решили, что это – часть шоу, но потом заволновались", – рассказала Le Progres одна из пассажирок.

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      Подача электроэнергии прекращалась на 15 минут в нескольких центральных районах города. За это время на место прибыли спасатели, которые начали эвакуацию людей с колеса обозрения. Колесо некоторое время продолжало вращаться по инерции.

      Когда свет снова включился, спасатели продолжали помогать пассажирам сойти на землю. Владелец аттракциона остановил колесо до следующего дня.

      По словам владельца, если бы свет не включился – эвакуация длилась бы около 2 часов.

      Причину масштабного отключения электричества не сообщают. Информации об авариях также не поступало.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Франции
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