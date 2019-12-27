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      140 людей евакуювали з колеса огляду у Франції

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      140 людей евакуювали з колеса огляду у Франції / Leprogres

      У місті Роані сталося масштабне відключення електрики. Французькі рятувальники та поліція евакуювали близько 140 людей з атракціону.

      "Усі вогні погасли, ми спочатку вирішили, що це – частина шоу, але потім захвилювались", – розповіла Le Progres одна з пасажирок.

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      Подача електроенергії припиналась на 15 хвилин у декількох центральних районах міста. За цей час на місце прибули рятувальники, які почали евакуацію людей з колеса огляду. Колесо деякий час продовжувало обертатися за інерцією.

      Коли світло знову ввімкнулось, рятувальники продовжували допомагати пасажирам зійти на землю. Власник атракціону зупинив колесо до наступного дня.

      За словами власника, якби світло не увімкнулось – евакуація тривала б близько 2 годин.

      Причину масштабного відключення електрики не повідомляють. Інформації про аварії також не надходило.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Франції
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