14 октября – не 23 февраля: Вятрович призывает остановить шкарпетизацию Дня защитников

День защитника Украины – это не 23 февраля. Нельзя переносить сюда мужские "традиции", которые остались в наследство от советского прошлого.

14 октября – день, когда поздравляют защитников Украины прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Об этом написал бывший глава Владимир Вятрович на своей фейсбук-странице.

Важно: 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

Вятрович призывает украинцев воспринимать этот день по-другому и остановить его "шкарпетизацию"

Это не повод поздравлять мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02,

– пишет он.

Отметим, пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

День защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник. Этот день будет официальным выходным. 14 октября в Киеве, заповеднике Хортица и Запорожье проведут ряд мероприятий, больше обо всем – здесь.

Что известно об увольнении Вятровича?

Правительство уволило директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича с должности 18 сентября. По словам самого Вятровича, участие в другой политической силе "Европейская солидарность" и достаточно системная и острая критика Зеленского – это вещи, которые послужили причиной его увольнения.

Замены ему до сих пор не нашли. Президент Владимир Зеленский заявил, что на повестке дня – отопительный сезон газовые соглашения с Россией и ряд других важных тем.