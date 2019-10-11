14 жовтня – не 23 лютого: В’ятрович закликає зупинити шкарпетизацію Дня захисників

День захисника України – це не 23 лютого. Не можна переносити сюди чоловічі "традиції", які залишились в спадок від радянського минулого.

14 жовтня - день, коли вітають захисників України минулого і сьогодення, чоловіків і жінок. Про це написав колишній очільник Володимир В’ятрович на своїй фейсбук-сторінці.

Важливе: 14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України

В’ятрович закликає українців сприймати цей день по-іншому і зупинити його "шкарпетизацію"

Це не привід вітати хлопчиків/чоловіків, дарувати їм шкарпетки/парфуми/засоби для гоління за сам факт їх приналежності до чоловічої статті.14.10≠23.02,

– пише він.

Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту.

День захисника України у 2019 році випадає на понеділок. Цей день буде офіційним вихідним. 14 жовтня у Києві, заповіднику Хортиця та у Запоріжжі проведуть низку заходів, більше про все – тут.

Що відомо про звільнення В’ятровича?

Уряд звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича з посади 18 вересня. За словами самого В’ятровича, участь в іншій політичній силі "Європейська солідарність" і достатньо системна та гостра критика Зеленського – це речі, які послужили причиною його звільнення.

Заміни йому досі не знайшли. Президент Володимир Зеленський заявив, що на часі – опалювальний сезон, газові угоди з Росією та низка інших важливих тем.