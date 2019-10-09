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      День защитника Украины-2019 и День украинского казачества: мероприятия в Киеве и в Запорожье

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      День казачества 2019 в Киеве, на Хортице, в Запорожье – мероприятия
      День защитника Украины-2019: мероприятия / 24 канал

      День защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник. Этот день будет официальным выходным. 14 октября в Киеве, заповеднике Хортица и Запорожье проведут ряд мероприятий.

      День защитника Украины: мероприятия в Киеве

      Мероприятия ко Дню защитника Украины в столице стартовали еще в начале октября. Как сообщают на Официальном сайте Киева, культурные мероприятия, приуроченные к этому празднику, начались еще 1 октября и некоторые из них продлятся до конца месяца. Так, в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого открылась выставка фотографий "Украинские воины в зоне АТО/ООС". А в читальном зале Государственного архива – выставка документов.

      Подробнее: 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

      Программа мероприятий в Киеве:

      • 7-13 октября продлится патриотическая программа "За Украину, за ее волю, за честь і славу, за народ!" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.
         
      • 10-27 октября в Музее истории города Киева запланирована выставка ко Дню защитника Украины.
         
      • 11 октября торжественно поздравят ветеранов войны, участников АТО и ООС, которые находятся в клиническом госпитале ветеранов войны в Пуще-Водице.
         
      • 14 октября, 13:00-17:00, "Певческое поле" – праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов. В программе концерта – произведения украинских классиков патриотического направления, казацкие, стрелецкие и украинские народные песни, вокальные произведения в исполнении солистов и хореографические номера.
         
      • 14 октября, 12:00-14:30, ул. Крещатик, 36, возле здания Киевского городского совета – общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.​
         
      • 14 октября, 18:00-21:00, Дворец спорта – торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!".

      Читайте также: День защитника: как к празднику относятся ветераны Второй мировой войны и нынешние военные

      День казачества на Хортице 2019

      14 октября в День украинского казачества на Хортице состоится настоящий казацкий 10-й Всеукраинский фестиваль "Покрова на Хортице". В программе праздника – и шествие, и фестиваль, и казацкий спектакль.

      Так, празднование начнется в 8:30 с божественной Литургии в Сечевой церкви. Торжественным шествием от Покровской церкви на комплексе "Запорожская Сечь" пройдут в 10:30 до Казацкого Круга, после этого совместная молитва.

      В 10:45-14:00 выступят коллективы "Пернач", "Козаки-запорожці", группа "Бандерштат", группа "3029", шоу "02", студенческий хор "Днипро", ансамбль бандуристов из ДМШ № 3, студенты театрального факультета ЗНУ. Параллельно с 13:15 до 14:00 даст концерт группа "Коло Дій" из Киева.

      Трижды за день: в 11:00, 14:00 и 15:30 будут показывать спектакль коллектива казацкого военного искусства "Сечевые казаки".

      Кроме того, в этом году на сечи расположатся дебютанты фестиваля – исторические реконструкторы, казаки Куреня Печерской сотни Киевского полка. Малышню на сечи ждут мастера, которые будут учить петриковской росписи. А также традиционный интерактив "Казацкий писарь" – переодевание в аутентичную одежду казацкой эпохи, книгопечатание и тиснение на коже.

      На смотровой площадке музея будет работать фуд-корт.

      День козацтва на Хортиці
      В День казачества на Хортице устроят казацкие бои / tamtour.com.ua

      День защитника в Запорожье

      • 11 октября в 10:00 в Вознесеновском районе на Аллее Боевой Славы пройдет митинг-реквием, посвященный Дню освобождения Запорожья от нацистских захватчиков. В то же время в Шевченковском районе в парке им. академика В.Я. Климова возле музея техники Богуслаева состоится возложение цветов к памятнику "Скорбящая мать".
         
      • 14 октября в 12:00 состоится общегородской митинг по случаю Дня освобождения Запорожья от нацистских захватчиков возле архитектурно-мемориального комплекса "Переправа".
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Традиции Вооруженные силы Украины Дань защитника Украины
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