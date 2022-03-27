Колонну сопровождает полиция и спасатели

В воскресенье, 27 марта, из Запорожья выехала еще одна эвакуационная колонна. Колонну автобусов сопровождает полиция и спасатели.

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15 автобусов в сопровождении ГСЧС и полиции отправились в Бердянск, чтобы продолжить эвакуацию мирного населения Мариуполя,

– говорится в сообщении.

15 автобусов отправились в Бердянск – видео

Эвакуированы 71 тысяча человек

По состоянию на 27 марта из Мариуполя в Запорожье уже эвакуированы более 71 тысячи человек.

Сообщается, что всем эвакуированным мариупольцам была оказана помощь.

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