По адресу улица Мелитопольское шоссе 87/Б в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

К теме От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко

Гуманитарные штабы для помощи мариупольцам в Бердянске: номера телефонов

3-62-76,

3-52-52,

097-551-59-17,

050-439-75-29.

Помощь мариупольцам в Запорожье

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: 095-220-41-11, 0800-503-508.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 27 марта: смотрите видео