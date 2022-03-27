По адресу улица Мелитопольское шоссе 87/Б в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
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Гуманитарные штабы для помощи мариупольцам в Бердянске: номера телефонов
- 3-62-76,
- 3-52-52,
- 097-551-59-17,
- 050-439-75-29.
Помощь мариупольцам в Запорожье
Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: 095-220-41-11, 0800-503-508.
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