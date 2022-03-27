Натомість за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87/Б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.
До теми Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко
Гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям у Бердянську: номери телефонів
- 3-62-76,
- 3-52-52,
- 097-551-59-17,
- 050-439-75-29.
Допомога маріупольцям у Запоріжжі
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя: 095-220-41-11, 0800-503-508.
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