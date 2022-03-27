Натомість за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87/Б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

До теми Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко

Гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям у Бердянську: номери телефонів

3-62-76,

3-52-52,

097-551-59-17,

050-439-75-29.

Допомога маріупольцям у Запоріжжі

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя: 095-220-41-11, 0800-503-508.

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