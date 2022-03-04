15 лет тюрьмы: Путин подписал закон о наказании за правду о зверствах российских военных

Владимир Путин делает все для того, чтобы россияне не знали правды о войне с Украиной. Он подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за якобы "фейки" по действиям российских военнослужащих.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля. Режим назвал это наказанием за "ложную информацию о деятельности вооруженных сил России".

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Также отмечено, что это "дискредитация использования российских войск".

Какое наказание

Санкция статьи предусматривает штраф – более 1,5 миллионов рублей. Также максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет.



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