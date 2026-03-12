Жизнь забрал вражеский дрон: на Черниговщине ночью погибла 15-летняя девочка
- На Черниговщине ночью в результате атаки вражеского дрона погибла 15-летняя девочка.
- Ее родители в больнице с ранениями.
Россия ночью ударила по Черниговщине. К сожалению, погибла девочка-подросток, ее родители ранены.
Об этом сообщили в Менском городском совете. Фактически ребенок погиб в собственном доме.
Что известно о гибели девочки на Черниговщине 12 марта?
Как рассказали местные власти, оккупанты ударили после часа ночи.
Сегодня в Менской общине – День траура по погибшему ребенку в результате вражеской атаки. Боль и ярость переполняют нашу общину. Сегодня после 01:00 ночи враг цинично атаковал мирный населенный пункт Менской общины. В результате удара повреждены два жилых дома. К большому сожалению, вражеская атака унесла жизнь 15-летней девочки, также ранения получили ее родители,
– говорится в посте.
Последствия удара по Черниговщине 12 марта / Фото ГСЧС
"Этот очередной акт террора еще раз доказывает, что враг сознательно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Менский городской совет выражает искренние соболезнования семье погибшей девочки. Громада сделает все возможное, чтобы поддержать пострадавших и оказать необходимую помощь. Призываем всех жителей общины быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", – добавил городской совет.
Мониторинговые каналы ночью писали, что Мэнни угрожают дроны.
В ГСЧС подтвердили удар дроном.
"Ночью в Корюковском районе из-за падения вражеского БпЛА возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К сожалению, погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы. Психологи ГСЧС оказали помощь 6 людям", – написали там.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки. Вечная память!
Какие еще города обстреляли россияне?
11 марта россияне били по Харьковской области. В Чугуеве погиб мужчина, две женщины пострадали.
Также был массированный удар по поселку Золочев Харьковской области. Там нет пострадавших, и в результате атаки повреждены помещения дома культуры, казначейства, налоговой службы, 5 магазинов, два склада агропредприятия, три единицы сельхозтехники, склад производственного предприятия, легковой автомобиль.
В Сумской области за 11 марта россияне обстреляли 24 населенных пункта. Был удар и по районному управлению полиции в Шосткинской городской общине. Ранены более 40 полицейских – к счастью, их травмы незначительные.