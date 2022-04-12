1,5 месяца держат в плену священника ПЦУ, который пытался эвакуировать военных из Змеиного

На третий день с начала полномасштабного вторжения России настоятеля Свято-Троицкого храма Одессы Василия Вырозуба оккупанты захватили в плен. Мужчина пытался спасти пограничников на острове Змеиный.

Его вместе с экипажем гражданского спасательного судна "Сапфир" взяли в плен. Так, уже 1,5 месяца капеллан ПЦУ находится в российском плену, страдая от пыток.

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Об этом рассказали свидетели – члены экипажа и капелланы протестантских религиозных организаций, которых освободили через обмен.

Известно, что отца Василия уже несколько раз перевозили с места на место, в частности из Крыма в Россию – в СИЗО в Ростовской области.

ПЦУ обратилась к представителям мирового сообщества, религиозным лидерам и всем миссиям с просьбой помочь в освобождении протоиерея Василия Вырозуба из российского плена.

К слову, благодаря обмену пленными 9 апреля удалось освободить старосту села Гремяч в Черниговской области Анну Гаврилину. Женщина провела в плену 20 дней. Как оккупанты издевались над старостой села – читайте по ссылке.

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