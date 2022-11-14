Укрэнерго ввело графики отключений света, а украинцев призывали максимально экономить. В восьми регионах будут применять графики отключений света завтра, 15 ноября, с 00:00 до 24:00.

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Где ввели плановые отключения

Пока энергетики не сообщали об авариях на подстанциях или в энергосетях – свет будут отключать исключительно по графикам в таких областях:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Донецкой.

Где найти графики отключения света

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

ДТЭК Киевские энергосети

Украинцев призывают максимально экономить

В Укрэнерго снова призывали украинцев помочь. Ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это позволили военные и помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет.

Однако электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Однако следует готовиться к аварийным ситуациям на электрических подстанциях и в энергосетях. Неизвестно, что придет в голову оккупантам – поэтому следует быть готовыми к внезапному отключению света где угодно и в любое время.

Как подготовиться к отключению света / Советы 24 канала

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