Укренерго запровадило графіки відключень світла, а українців закликали максимально економити. У восьми регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла завтра, 15 листопада, з 00:00 до 24:00.

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Де запровадили планові відключення

Поки енергетики не повідомляли на про аварії на підстанціях чи в енергомережах – світло відключатимуть винятково за графіками в таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Донецькій.

Де знайти графіки відключення світла

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Донецькій області : АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

ДТЕК Київські енергомережі

Українців закликають максимально економити

В Укренерго знову закликали українців допомогти. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові й допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Не вмикайте електроємні прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Інфорграфіка 24 каналу

Однак слід також готуватися до аварійних ситуацій на електричних підстанціях та в енергомережах. Невідомо, що спаде на думку окупантам – тому варто бути готовими до раптового відключення світла будь-де та у будь-який час.

Як підготуватися до відключення світла / Поради 24 каналу

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