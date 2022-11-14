Про це написали в національній енергетичній компанії Укренерго. Зазначили, що планові відключення триватимуть у Києві та низці областей до завершення ремонтних робіт.

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В Укренерго наголосили, що слід відновити можливості електромережі передавати у регіони додаткову необхідну потужність.

Тривалість відключень зменшуватиметься

Голова правління Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що планові відключення світла для ремонту мереж будуть у семи областях та столиці. Це за умови, якщо окупанти не завдадуть обстрілами нових пошкоджень.

Кудрицький наголосив – Укренерго працює над відновленням мережі, щоб відключення були мінімальними. Тобто вони триватимуть і далі, але обсяг зменшуватиметься.

Перевіряйте інформацію, звертайтесь до першоджерел, – додали в Укренерго.