Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго. Отметили, что плановые отключения будут продолжаться в Киеве и ряде областей до завершения ремонтных работ.

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В Укрэнерго подчеркнули, что следует восстановить возможности электросети передавать в регионы дополнительную необходимую мощность.

Продолжительность отключений будет уменьшаться

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что плановые отключения света для ремонта сетей будут в семи областях и столице. Это при условии, что оккупанты не нанесут обстрелами новых повреждений.

Кудрицкий подчеркнул – Укрэнерго работает над восстановлением сети, чтобы отключения были минимальными. То есть они будут продолжаться и дальше, но объем будет уменьшаться.

Проверяйте информацию, обращайтесь к первоисточникам, – добавили в Укрэнерго.