Разрушены автоцентр и зернохранилища: Россия массированно атаковала Одесщину

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, под вражеским огнем оказались разные районы региона, в том числе и сам областной центр.

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Какие последствия атаки на Одесщину?

В результате обстрелов полностью уничтожено здание автомобильного центра. Пламя охватило припаркованные рядом транспортные средства.

Кроме того, российские снаряды попали в складские комплексы, предназначенные для хранения аграрной продукции и зерна.

На местах попаданий немедленно приступили к работе спасатели и экстренные службы.

Информация о возможных раненых или погибших пока не поступала.

Напомним, ночью 15 ноября Одесщина находилась под вражескими ударами. Оккупанты атаковали энергообъект ДТЭК Одесские электросети. Без электроснабжения временно осталось около 41 тысячи абонентов. Кроме того, повреждены админздание, газовая труба, остекление и фасады жилых домов, детского школьного заведения и дома центра занятости.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы.