Зруйновано автоцентр і зерносховища: Росія масовано атакувала Одещину

Як повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, під ворожим вогнем опинилися різні райони регіону, зокрема й сам обласний центр.

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Які наслідки атаки на Одещину?

Унаслідок обстрілів ущент знищено будівлю автомобільного центру. Полум'я охопило припарковані поруч транспортні засоби.

Крім того, російські снаряди поцілили у складські комплекси, призначені для зберігання аграрної продукції та зерна.

На місцях влучань негайно розпочали роботу рятувальники та екстрені служб.

Інформація про можливих поранених чи загиблих наразі не надходила.

Нагадаємо, уночі 15 листопада Одещина перебувала під ворожими ударами. Окупанти атакували енергооб'єкт ДТЕК Одеські електромережі. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисяч абонентів. Крі того, пошкоджено адмінбудівлю, газову трубу, скління та фасади житлових будинків, дитячого шкільного закладу та будинку центру зайнятості. За попередніми даними, постраждало шестеро людей, пʼятеро госпіталізовані.