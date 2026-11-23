Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) передала 150 миллионов гривен залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко в управление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Из-за этого бывшего чиновника могут вновь взять под стражу, ведь залог будет считаться невнесенным.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Почему деньги были арестованы?

В сообщении не указано имя фигуранта. Однако из материалов следует, что речь идет именно о Германе Галущенко, бывшем министре энергетики.

Известно, что 150 миллионов гривен залога арестовали из-за подозрения, что это могла быть попытка легализации средств, полученных преступным путем.

В частности, установлено, что в июне 2026 года бывший народный депутат по предварительному сговору с представителями и должностными лицами одного из государственных банков ввел в легальный оборот 150 миллионов гривен через ряд банковских счетов подконтрольных юридических лиц. Финальным этапом легализации стало внесение этих средств в качестве залога за участника преступной организации по делу "Мидас",

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции сообщали, что ранее следственный судья ВАКС все-таки наложил арест на этот залог. Но отказался передавать средства в АРМА. Защита Галущенко требовала отменить арест, ведь на этапе досудебного расследования этого якобы делать нельзя.

Прокурор при этом заявлял, что, согласно материалам негласных следственных действий, деньги для залога перед внесением были переведены из наличной формы в безналичную. Соответственно, существует риск, что залог был внесен деньгами сомнительного происхождения.

Добавим, что Герман Галущенко ранее занимал пост министра энергетики. Он фигурирует в расследовании НАБУ в связи с возможной причастностью к коррупционным схемам в энергетическом секторе. Сам Галущенко отрицает свою причастность.