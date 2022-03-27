Мэр города Вадим Бойченко подчеркнул, что российские войска "делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса".

К теме Мариуполь остается украинским, – мэр Бойченко рассказал о ситуации в городе

В частности, 150 новых автобусов, которыми можно было бы вывезти людей, оккупанты "превратили в пепел".

Коммунальные службы и волонтеры в городе объявляли людям, что можно выходить (через коридор). Правда, режима тишины как не было, так и нет. Люди выходили под разрывами снарядов. Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья,

– рассказал городской глава.

Уже там, на попутках и по волонтерским маршрутам, людей доставляли в Бердянск, а уже из Бердянска в Запорожье. Таким образом с 25 марта удалось эвакуировать 3,5 тысячи человек.

Сколько уже удалось спасти местных жителей

Как только война началась, работала железная дорога и обычные дороги, выехало около 140 тысяч человек.

Потом еще около 100 тысяч выехало.

60 тысяч вывезли организованно через коридор с помощью волонтеров.

Сегодня мы можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые мы имели до войны… Но надо понимать, что и в окрестностях города есть люди, которые также нуждаются в эвакуации,

– заявил Бойченко.

Он отметил, что, начиная с 6 дня войны, Украина и местные власти пытаются сделать все, чтобы заработал эвакуационный маршрут.

В театре Мариуполя могло погибнуть 300 человек в результате бомбардировки оккупантом: смотрите видео