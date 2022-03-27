Мер міста Вадим Бойченко наголосив, що російські війська "робили й роблять все для того, щоб у Маріуполі не залишилося жодного автобуса".

До теми Маріуполь залишається українським, – мер Бойченко розповів про ситуацію в місті

Зокрема 150 нових автобусів, якими можна було б вивезти людей, окупанти перетворили на попіл.

Комунальні служби та волонтери у місті оголошували людям, що можна виходити (через коридор). Щоправда, режиму тиші як не було, так і нема. Люди виходили під розривами снарядів. Хтось на автомобілях, а хтось просто пішки йшов у бік узбережжя,

– розповів міський голова.

Вже там, на попутках та волонтерськими маршрутами, людей доставляли до Бердянська, а вже з Бердянська до Запоріжжя. Таким чином від 25 березня вдалося евакуювати 3,5 тисячі людей.

Скільки вже вдалося врятувати місцевих жителів

Щойно війна почалася, працювала залізниця й звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч людей.

Потім ще близько 100 тисяч виїхало.

60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів.

Сьогодні ми можемо говорити про евакуацію 50% населення від 540 тисяч, які ми мали до війни… Але треба розуміти, що і на околицях міста є люди, які також вимагають евакуації,

– заявив Бойченко.

Він зауважив, що, починаючи з 6 дня війни, Україна та місцева влада намагаються зробити все, щоби запрацював евакуаційний маршрут.