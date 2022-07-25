Почему путин атаковал Одесский порт, огромные потери врага на Юге: основное за 152 день войны

Украинские военные уже 152 дня героически отбивают нападение российских оккупантов. Главные бои идут на Востоке страны.

Главные события 152 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.

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05:57 Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, сколько украинцев потеряли свое жилье с начала полномасштабного вторжения. Эта цифра колоссальная, ведь говорится о по меньшей мере 800 тысячах наших граждан, которых враг лишил крыши над головой.

04:51 Военный эксперт Михаил Самусь предупредил о новой угрозе со стороны кремля. Он подчеркнул, что владимир путин обиделся именно на Турцию. Он может стремиться отомстить. А ракетный удар по Одессе – явное тому подтверждение.

04:41 В сети опубликовали редкие кадры с украинским десантом на "Азовстали". События, снятые на видео, происходили еще 21 марта, когда наши вертолеты прилетали к металлургическому предприятию.

Как наши военные прилетали в "Азовсталь" на вертолетах: смотрите видео

04:05 Тем временем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хочет посетить Тайвань. На это уже отреагировали в Китае. Мол, этот визит может получить ответ – военный.

03:27 Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань назвал слабые места россиян во временно оккупированной области. Речь прежде всего о мостах, которыми враг переправляет живую силу и технику, а также путях сообщения. Речь как об Антоновском мосте, так и о дороге мимо Новой Каховки.

03:12 Неспокойной была ночь для жителей Николаева и Харькова. В последнем слышали более 20 взрывов. Произошло это при объявлении воздушной тревоги. Так что напоминаем, что ее ни в коем случае нельзя игнорировать.

02:29 ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага на Юге. За прошедшие сутки наши военные выполнили 190 огневых задач. Это и нанесло немалые потери оккупантам:

66 оккупантов;

5 танков;

2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";

1 противотанковый ракетный комплекс "Фагот";

3 единицы бронированной техники;

9 единиц автомобильной техники;

командно-наблюдательный пункт;

2 склада с боеприпасами.

02:14 НОчью раздались воздушные тревоги в нескольких областях Украины. Во время них в Запорожье и Никополе слышали взрывы. В то же время местные власти сообщили, что не было никаких "прилетов".

01:48 Алексей Арестович предположил, почему матери погибших российских солдат не свергли власть путина. Он уверен, что на них повлиял режим диктатора. Именно он отупляет и буквально развращает россиян.

01:36 Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал работу HIMARS. Он подчеркнул, что россияне знают, что им пришел конец. А все потому, что вскоре Украина может получить дальнобойные ракеты к этим РСЗО, и это существенно повлияет на ход войны.

01:05 Алексей Арестович спрогнозировал жестокий кризис в россии. Он также пояснил, что значит для кремля потеря Херсонской области. Когда это произойдет, страну-агрессору ожидает крушение в войне.

00:20 Журналисты провели расследование. Оно пролило свет на принудительную мобилизацию. Как выяснилось, за отказ воевать российских военных держат в подвалах Луганской области.

00:17 ВСУ показали видео уничтоженных на Юге комплексов С-300. Напомним, что именно с их помощью враг регулярно обстреливает Николаев.

Как выглядят уничтоженные на Юге вражеские С-300: смотрите видео