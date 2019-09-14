15 детей и 5 взрослых отравились в школе на Винниччине
С симптомами отравления в больницу попали 20 человек – 15 учащихся и 5 работников школы. Случилось это в Казатине Винницкой области в пятницу, 13 сентября. Именно в школе, по предварительным данным, люди отравились.
Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а вот подрядчик, который готовил и доставлял еду в школу, – не работает. По меньшей мере на период следствия. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Винницкой области.
Напомним, 5 сентября на Волыни 16 человек отравились в кафе: их госпитализировали
Полиция начала уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Наказывают за такое ограничением свободы на срок до трех лет.
Симптомы пищевого отравления / Инфографика 24 канала
И первая помощь при отравлениях / Инфографика 24 канала
Все о пищевом отравлении: симптомы и первая помощь – в материале 24 канала.
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