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      15 детей и 5 взрослых отравились в школе на Винниччине

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      В Винницкой области отравились дети
      В Винницкой области отравились дети / Иллюстративное фото (pixabay)

      С симптомами отравления в больницу попали 20 человек – 15 учащихся и 5 работников школы. Случилось это в Казатине Винницкой области в пятницу, 13 сентября. Именно в школе, по предварительным данным, люди отравились.

      Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а вот подрядчик, который готовил и доставлял еду в школу, – не работает. По меньшей мере на период следствия. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Винницкой области.

      Напомним, 5 сентября на Волыни 16 человек отравились в кафе: их госпитализировали

      Полиция начала уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Наказывают за такое ограничением свободы на срок до трех лет.

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      Симптомы пищевого отравления / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Дети и несовершеннолетние Винница
      Источник: 24 канал
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