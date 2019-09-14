15 детей и 5 взрослых отравились в школе на Винниччине

С симптомами отравления в больницу попали 20 человек – 15 учащихся и 5 работников школы. Случилось это в Казатине Винницкой области в пятницу, 13 сентября. Именно в школе, по предварительным данным, люди отравились.

Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а вот подрядчик, который готовил и доставлял еду в школу, – не работает. По меньшей мере на период следствия. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Винницкой области.

Напомним, 5 сентября на Волыни 16 человек отравились в кафе: их госпитализировали

Полиция начала уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Наказывают за такое ограничением свободы на срок до трех лет.



Симптомы пищевого отравления / Инфографика 24 канала



И первая помощь при отравлениях / Инфографика 24 канала

Все о пищевом отравлении: симптомы и первая помощь – в материале 24 канала.