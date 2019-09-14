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      15 дітей та 5 дорослих отруїлися в школі на Вінниччині

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      На Вінниччині отруїлися діти
      На Вінниччині отруїлися діти / Ілюстративне фото (pixabay)

      Із симптомами отруєння до лікарні потрапили 20 людей – 15 учнів та 5 працівників школи. Трапилося це у Козятині на Вінниччині у п'ятницю, 13 вересня. Саме у школі, за попередніми даними, люди й отруїлися.

      Наразі життю та здоров'ю людей нічого не загрожує, а от підрядник, який готував та доставляв їжу в школу, – не працює. Щонайменше на період слідства. Про це повідомили у прес-центрі поліції Вінницької області.

      Нагадаємо, 5 вересня на Волині 16 людей отруїлись в кафе: їх госпіталізували

      Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Карають за таке обмеженням волі на строк до трьох років.

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      Теги: Новини України Вінниця Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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