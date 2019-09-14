15 дітей та 5 дорослих отруїлися в школі на Вінниччині

Із симптомами отруєння до лікарні потрапили 20 людей – 15 учнів та 5 працівників школи. Трапилося це у Козятині на Вінниччині у п'ятницю, 13 вересня. Саме у школі, за попередніми даними, люди й отруїлися.

Наразі життю та здоров'ю людей нічого не загрожує, а от підрядник, який готував та доставляв їжу в школу, – не працює. Щонайменше на період слідства. Про це повідомили у прес-центрі поліції Вінницької області.

Нагадаємо, 5 вересня на Волині 16 людей отруїлись в кафе: їх госпіталізували

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Карають за таке обмеженням волі на строк до трьох років.



Симптоми харчового отруєння / Інфографіка 24 каналу



І перша допомога при отруєннях / Інфографіка 24 каналу

Все про харчове отруєння: симптоми та перша допомога – у матеріалі 24 каналу.