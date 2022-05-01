Как женщина из оккупации вывозила 16 собак в машине

Подобная ситуация случилась со Светланой Бардой. Женщина разводила собак в селе Березовка под Киевом, пока туда не ворвались российские оккупанты.

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Женщина приняла решение уезжать, когда после двух недель оккупации у животных начала заканчиваться еда. О том, чтобы оставить их, даже не шла речь, ведь для нее это не просто животные, а, как она отметила, дети.

Светлана, узнав о "зеленом коридоре", погрузила собак в бус и отправилась в направлении Ровненской области.

Она говорит, что ее путешествие было долгим и изнурительным. По дороге авто проверяли на 10 блокпостах, чтобы убедиться, что женщина перевозит действительно собак.

Трудно ехали, потому что битой техники очень много. Трудно было смотреть… мертвые люди лежали на дороге – в своей жизни я такого не видела, и больше не хочу,

– рассказала Светлана.

В настоящее время с 16 собаками ее приютили знакомые в Ровненской области. Несмотря на теплый прием, они мечтают вернуться домой.

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